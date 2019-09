Madame Monsieur repousse la sortie de son album

Déception pour les fans de Madame Monsieur ! Le duo français vient d'annoncer sur son compte Instagram le report de la sortie de leur dernier album. Attendu pour le 20 septembre prochain, les artistes ont précisé qu'ils retournaient en studio pour enregistrer de nouveaux titres. "Alors voilà le topo : le plan c’était de sortir notre Tandem le 20 septembre et c’est vrai qu’on aurait pu le faire. Mais on est tellement inspirés par cet élan et par nos invités (plus de 20 à présent) qu’on s’est pris au jeu et qu’on se dit qu’on peut faire encore plus fou. Encore plus fou, encore plus de monde qui se mélange, encore plus de titres, encore plus de folie. Ce qui veut dire qu’on a encore un peu de travail... Le studio rend accroc et l’énergie déplacée par cet album est très forte." ont-ils précisé en légende de leur publication sur les réseaux sociaux de leur duo. Encore un peu de patience donc pour les fans ! Ça arrive très bientôt...