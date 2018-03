Madame Monsieur dévoile Comme Une Reine, un nouveau titre

Madame Monsieur représentera la France à l’Eurovision avec Mercy le 12 mai à Lisbonne ! En attendant, le groupe dont l’album Vu d’ici sortira le 20 avril vient de dévoiler un nouveau titre Comme une reine. Le son parle de tolérance et d’acceptation de soi, sur un fond tropical house, on adore ! On a hâte de découvrir la suite avec ce premier album ! Vous pouvez également retrouver le passage de Madame Monsieur dans Le Lab Virgin Radio ! Et on se retrouve le 12 mai pour l'Eurovision pour supporter Madame Monsieur ! En sachant que si on gagne, c'est la France qui organisera le prochain Eurovision, et ça coûte cher !