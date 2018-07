Macklemore : How To Play The Flute, le clip complètement WTF ! 

Surréaliste. C'est le mot qui définirait le plus le nouveau clip de Macklemore. Pour son morceau How To Play The Flute, le rappeur irlandais nous propose encore une vidéo dans laquelle il s'offre le luxe d'endosser nombreuses identités. Du peintre très mal fagoté, à l'adolescent gothique -qui s'essaye à la Cybergoth Dance, en passant par le torero fier et même Dieu. Une succession de personnages aussi délirants les uns que les autres.

Et ce n'est pas la première fois que le rappeur s'illustre ainsi. Dans Thrift Shop ou Corner Store (feat Dave B & Travis Thompson), moins connu, Macklemore se met en scène dans la peau de drôle de personnages. Une marque de fabrique, si on peut dire. On reconnait la créativité quand on la voit. Pour How To Play The Flute, Haggerty ne déroge pas à la règle et nous gratifie d'une véritable fresque. Et comme on dit le ridicule ne tue pas. Et puis, il faut avouer qu'il lui va si bien ! Un second degré qui donne une véritable bouffée d'oxygène. Une poursuite d’identité que l'on retrouve dans le nom de son album solo Gemini, disponible depuis Septembre. Référence au signe du zodiaque et à tout ce qu'il représente. Ce gars là peut tout porter. Tout interpréter. Vous l'aurez compris, on est fan.