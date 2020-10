Macaulay Culkin et son masque ultra cool, l'Italie recherche des goûteurs de tiramisu et des bougies virgule pour célébrer les demi-anniversaires... Toutes les news du Virgin Tonic !

Vous aussi vous êtes comme Nico du bureau ? Un amateur de tiramisu ? Voilà votre chance de déguster les meilleurs ! En effet, les organisateurs de la Coupe du monde du meilleur tiramisu sont à la recherche de 100 testeurs afin de départager les pâtissiers. Un événement qui se déroulera en Italie du 30 octobre au 1er novembre prochain et qui verra s'affronter plus de 200 participants. L'occasion de manger gratuitement votre dessert préféré et de tester vos performances en la matière.

Pour l'occasion, les pâtissiers devront présenter deux desserts chacun : un classique et un plus original, mais toujours en respectant la base historique du tiramisu, à savoir des biscuits boudoirs et du mascarpone. Ils seront ensuite jugés par un comité de professionnels et par les 100 personnes choisies pour goûter les créations des pâtissiers !

Rappelez-vous, il y a quelques semaines, Macaulay Culkin dévoilait une publication hilarante sur ses réseaux sociaux dans laquelle il précisait qu'il venait d'avoir 40 ans et que ça devait nous mettre un sacré coup de vieux. Et il n'avait pas tord ! Découvert en 1990 avec la sortie de Maman, j'ai raté l'avion, le jeune acteur américain vient de réitérer son buzz en publiant un cliché de lui en train de porter un masque qui lui colle totalement à la peau. En effet, celui qui s'était dirigé vers une carrière musicale a trouvé un masque à l'effigie de Kevin McCallister, le personnage de la célèbre saga, pour se protéger le visage durant cette crise du coronavirus. On vous laisse jeter un coup d'oeil (voir ci-dessous).

Just staying Covid-safe wearing by the flayed skin of my younger self.Don't forget to wear your masks, kids. pic.twitter.com/RBd3X1AayD — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) October 7, 2020

"Je me protège simplement du Covid en portant la peau écorchée de mon jeune moi. N’oubliez pas de porter vos masques, les enfants." écrit Macaulay Culkin en légende de son cliché. Un objet totalement improbable qui met en avant la photo du jeune garçon sur l'affiche officiel du film. On l'aperçoit ainsi la bouche grande ouverte et les mains sur les joues. Une illusion totalement réussie qui nous donne envie d'acheter le même masque même si l'effet ne sera forcément pas le même...

Il fallait y penser ! Alors que chaque année, vous prenez un malin plaisir à souffler vos bougies à l'occasion de votre anniversaire, la célèbre marque Vahiné vient de se lancer dans la création d'un objet qui pourrait bien changer la donne. En effet, alors qu'il paraît normal de célébrer son anniversaire le jour (voire la semaine) de l'événement, il y a parfois des choses qui vous empêchent de fêter ces moments. Et c'est là que la fameuse bougie virgule rentre en jeu. Pourquoi ? Car grâce à cette fameuse virgule, vous pourrez célébrer votre demi-anniversaire. Un fait tout à fait original mais qui devrait pouvoir en satisfaire quelques-uns...

Note importante, on ne sait pas vraiment si la bougie virgule sera mise en vente dans le commerce. En effet, elle a été envoyée à des "familles influenceuses" sur les réseaux sociaux mais nous n'avons reçu aucune autre information de la part de Vahiné. La marque continue pourtant de teaser son nouveau projet sur Instagram et on espère pouvoir fêter nos demi-anniversaires très bientôt...

Il y a quelques jours, l'épreuve reine du Munster’ Trail s’est déroulée en Alsace. Une course de 80 kilomètres que les amateurs n'auraient raté pour rien au monde. Et c'est notamment le cas de Sébastien Spehler, grand favori, qui a fait honneur à son statut en devançant déjà d’une trentaine de mètres tous les concurrents de la première vague après seulement deux cents mètre de course. Mais ce n'est pas tout puisque l'homme s'est permis une petite fantaisie au milieu de son effort.

En effet, à en croire plusieurs médias locaux, le champion de France de course de montagne et de trail se serait arrêter au contrôle de la ferme-auberge du Tanet, où il avait 32 minutes d’avance sur le dauphin. Il a ainsi pris le temps de se réchauffer en mangeant une bonne assiette de Roïgabragelti, spécialité alsacienne dans laquelle on peut trouver des pommes de terre, des lardons, des oignons, du beurre et du vin blanc. Un plat pas vraiment léger mais qui ne l'a pas empêché de terminer son effort avec brio. Pour finir, c’est finalement avec un chrono de 6h42’02 que l’Alsacien a remporté la course. Le deuxième concurrent, Gaël Raguet, est arrivé 42 minutes plus tard, parcourant les 80 km en 7h23’11.

"Cette année impactée par le Covid m’embête un peu, parce que je suis en grande forme actuellement et que je ne peux pas m’exprimer au niveau international" en avait profité pour affirmer Sébastien Spehler. On ne sait pas pourquoi, mais on veut bien le croire !

Il est à l'origine du plus grand tube des Black Eyed Peas, de l'un des titres phares de Sia ou encore de Kid Cudi ! Vous l'aurez compris, c'est bien de David Guetta dont il s'agit. Récemment interrogé par McFly et Carlito sur leur chaîne YouTube, le DJ et producteur français en a profité pour raconter une anecdote totalement dingue sur l'une des plus grandes stars au monde : Madonna. "Je fais un remix pour Madonna il y a très longtemps et je gagne un Grammy pour le remix. Elle m'appelle après. Elle me dit qu'elle adore ce remix et elle me propose de produire son prochain album" raconte l'artiste à l'origine du titre Love Don't Let Me Go.

Invité à déjeuner avec elle, David Guetta explique alors ce moment intime avec la reine de la Pop. Une rencontre tout ce qu'il a de plus normal jusqu'à ce que celle-ci lui pose une question intime. "Elle me demande mon signe astrologique. Je lui réponds scorpion. Tout à coup, elle fait une tête et elle me dit, 'Je suis désolée, on ne va pas pouvoir travailler ensemble. C'était un plaisir de te connaître. Au revoir'" confie le français aux deux Youtubeurs. Un moment totalement lunaire dans lequel un album entre les deux stars de la musique a été avorté avant même d'entamer les discussions. Connue pour ses frasques et ses caprices, Madonna a donc tout simplement évincé l'un des DJ les plus talentueux de la planète à cause de son signe astrologique. Une histoire ahurissante dont ce dernier semble s'être parfaitement remis aujourd'hui. Comme on dit, mieux vaut en rire qu'en pleurer.