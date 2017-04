Présager le succès d'un album de - M - pourrait paraître redondant si ce n'était sa volonté - et son talent - de sans cesse renouveler son style musical. Son dernier album Lamomali, une véritable déclaration d'amour au Mali, en est l'ultime preuve. Des collaborations exceptionnelles - Jain, Oxmo Puccino, Nekfeu - pour un disque de world music qui s'est confortablement installé en haut des charts depuis sa sortie le 7 avril. Et pour lancer sa tournée, Matthieu Chédid a choisi le Paris in Live de Virgin Radio et la scène du Bus Palladium sur laquelle il s'est produit hier soir, lundi 24 avril. Une prestation chaleureuse animée par l'amour de la musique et du partage qui a conquis les heureux gagnants des séjours pour le live événement.

21h, Les lumières s'éteignent pour faire place à l'auteur-compositeur-interprète accompagné de sa formation également nommée Lamomali. La chanteuse malienne Fatoumata Diawara est à ses côtés. Et si du propre aveu de - M - l'improvisation a jalonné ce Paris in Live, ce que l'on retiendra, du côté spectateur, c'est une harmonie palpable. Une harmonie entre la France et le Mali, entre le kora - instrument à cordes ancestral africain - et le vocoder - dispositif on ne peut plus moderne destiné à transformer la voix - entre un chanteur généreux et un public qui le lui rend bien. Le titre Une âme commence le show. Suivront l'émouvant Manitoumani, Cet Air, une version africaine et incroyable de Sauver l'Amour, le très entraînant Bal de Bamako et enfin Amssetou. Mais le public en veut encore et Matthieu Chédid revient sur scène. Tel le bouquet final d'un 14 juillet musical, le chanteur décide d'improviser un Machistador d'anthologie aux rythmes africains, que la formation testait pour la première fois en live.

Pour le premier concert intimiste de sa tournée Lamomali, - M - a frappé fort et entérine plus que jamais sa place dans le paysage musical français. Touche-à-tout généreux et discret, le chanteur se transforme sur scène en véritable showman que rien ne semble pouvoir arrêter. Cet été, il sera sur les routes pour arpenter les différents festivals dont l'Europavox à Clermont-Ferrand. Et à voir sa prestation époustouflante dans une salle aussi intimiste que le Bus Palladium, on n'ose imaginer l'énergie qu'il saura déployer devant un public plus important. Rendez-vous cet été !