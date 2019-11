-M- : son concert à l'AccorHotels Arena sera diffusé sur TMC

Actuellement en tournée pour défendre son tout dernier album, -M- investira l'AccorHotels Arena le 20 décembre prochain. Et la bonne nouvelle pour les fans de l'artiste, c'est que le show sera diffusé sur TMC ! Après avoir offert les concerts d'OrelSan, de Christine & The Queens ou encore d'Indochine, la chaîne réitère et mise cette fois sur le talent de Matthieu Chedid (qui, on le rappelle, défendra son dernier album, Grand Petit Con).

"@M_Chedid - Le Grand Petit Concert à l'AccorHotels Arena" le vendredi 20 décembre à 21h sur TMC. — Benjamin Rabier ⭐️⭐️ (@benjaminrabier) November 26, 2019

Lancé sur une tournée de 100 dates depuis le mois de février dernier, -M- est passé par la Seine Musicale et le Cirque d'Hiver avant de s'attaquer à la scène majestueuse de l'AccorHotels Arena. Il y donnera quatre concerts et si jamais vous ne pouvez pas être de la fête, c'est le show qui viendra à vous ! Rendez-vous le 20 décembre dès 21h sur TMC... un peu Noël avant l'heure, non ?