M : Redécouvrez ses meilleures performances live avant son Paris in Live

M sera en concert le 24 avril prochain au Bus Palladium dans le cadre du Paris in Live organisé par Virgin Radio. Vous pouvez encore participer à ce moment unique que vous offre M via notre jeu concours. L'artiste interprétera Lamomali, son dernier album véritable déclaration d'amour au Mali. Mais avant de peut-être assister à ce concert événement, on vous propose de revenir sur quelques unes des performances les plus impressionnantes de M. L'artiste fête cette année 20 ans de carrière, il a donc largement eu le temps de régaler son public au cours des années avec une générosité sans pareille ! De quoi vous donner envie d'être déjà le 24 avril au soir devant la scène du Bus Palladium pour ce concert intimiste qui s'annonce exceptionnel !

"Mama Sam" survoltée à Bercy en 2004

Le tube Mama Sam de M est de loin l'un de nos préférés, et ce live enregistré à Bercy en 2004 nous donne raison. Muni de sa guitare acoustique, le chanteur est parvenu à transformer la salle de concert en véritable dancefloor géant mais aussi en chouette karaoké !

M fait monter sur scène une fan ( à 2min56)

M sait aussi s'effacer pour laisser place à ses fans les plus talentueux. Il y a quelques années il faisait ainsi monter sur scène Lea Bulle qui a interprété une de ses propres compositions. Une séquence très sympathique qui s'est conclue par un tonnerre d'applaudissements !

M reprend "Purple Rain" au festival de Cannes 2016

La cérémonie d'ouverture du festival de Cannes 2016 a réservé une joli surprise à ses spectateurs. M a en effet interprété le tube culte de Prince, Purple Rain, en hommage au chanteur disparu quelques semaines plus tôt.

M interpréte "Est ce que c'est ça ?" à Taratata

Si Lamomali est une oeuvre collective (composée avec Toumani Diabaté et Sidiki Diabaté), M a prouvé plus d'une fois qu'il savait aussi gérer tout seul en scène. Comme lors de cette très jolie performance sur le plateau de Taratata, où l'artiste était simplement accompagné de sa guitare.

"Je dis aime" en concert surprise au métro Jaurès

Les usagers du métro Jaurès à Paris ont eu, le 9 novembre 2012, la bonne surprise de découvrir M en concert dans la station. L'occasion pour l'artiste d'interpréter son tube Je dis aime en toute intimité !