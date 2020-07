-M- prépare "Le grand p'tit concert maison", un album live enregistré pendant le confinement

Pendant le confinement a été le premier à prendre sa guitare pour mieux jouer depuis son salon. "Cette bulle de poésie et de musique me fait plaisir et fait du bien aux gens. Je reçois des messages d'amour bouleversants de soignants et de parents, des vidéos d'enfants qui s'étaient préparés, des bébés qui dansaient (...) Ce qui est bien, c'est que c'est interactif, c'est un échange", confiait l'artiste au Parisien. Et la bonne nouvelle, c'est que ces lives faits maison arrivent bientôt sous forme d'album !

"Le grand p’tit concert maison"L’album Live arrive le 09 juillet sur les plateformes ❤️(35 enregistrements issus des live streams donnés entre le 21 mars et le 28 mai 2020) pic.twitter.com/ANiodpw8qC — -M- Matthieu Chedid (@M_Chedid) June 26, 2020

"Le grand p’tit concert maison" Live arrive le 09 juillet sur les plateformes ❤️ (35 enregistrements issus des live streams donnés entre le 21 mars et le 28 mai 2020)" , a t-il lancé sur les réseaux sociaux. Côté titres, on attend des classiques tels que Je Dis Aime, Superchérie ou encore Machistador mais aussi quelques reprises ! Patience, plus que quelques jours !