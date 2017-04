Un seul auteur-compositeur-interprète vous manque et tout est dépeuplé ! Cela faisait cinq ans que Matthieu Chedid plus connu sous le pseudonyme de - M - n'avait pas sorti de disque solo. Et si Malomali n'en est pas réellement un, il porte incontestablement son unique empreinte musicale. Pour cette véritable déclaration d'amour au Mali, le chanteur s'est entouré des plus grands artistes du pays et de quelques jolis noms français, montrant l'ambition et le flair de l'artiste. De l'Hexagone à l'Afrique, c'est Oxmo Puccimo, Jain - elle-même porte-drapeau d'une pop world efficace - papa Chedid, Louis de son prénom, Fatoumata Diawara ou encore Nekfeu qui ont prêté leur talent protéiforme au disque. Un disque que le maître Chedid a réalisé, en outre, avec Toumani Diabaté et son fils Sidiki.

Malomali c'est onze morceaux mélangeant les genres et les instruments, les continents et les générations. L'envoûtant Manitoumani ouvre le disque et le très rock Koman Le Héros le ponctue quelques 36 minutes plus tard. Entre-temps, monsieur Chedid nous invite au Bal de Bamako - un titre entêtant dont il est impossible de se défaire - nous offre un Bonheur éthéré et laisse avec délectation - et énergie - son Âme au Mali avec Jain et Amadou&Mariam. Malomali est un disque percutant et enivrant, ultime preuve s'il en fallait de la maîtrise des genres dont fait montre - M -. En tournée dans les festivals cet été dont l'Europavox de Clermont-Ferrand, le chanteur et showman (il faut avoir vu - M - au moins une fois en concert !) devrait nous réserver de belles collaborations live avec quelques-uns des nombreux artistes ayant collaboré à Malomali. En attendant, c'est Virgin Radio qui prépare une jolie surprise aux fans du chanteur. Stay tuned !