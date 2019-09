-M- fait sa "thérapie" avec son nouveau single

Alors qu'il se prépare à repartir en tournée, -M- continue de promouvoir son nouvel album, Lettre Infinie. Après Grand Petit Con, place à Thérapie - morceau dans lequel il rend hommage à son chat décédé. "Je ne reconnais plus la maison / Je ne retrouve plus la raison / Où est passée ma thérapie ? / Happy / J’ai beau te chercher dans le miroir / Ré-ouvrir mille et un tiroirs / Où est passée ma thérapie ?", chante-il.

Notez que le morceau se termine sur les miaulements de son animal disparu. Actuellement en tournage, le clip ne devrait pas tarder. Ensuite, -M- se lancera dans une série de concerts donnés à l'AccorHotels Arena (du 16 au 19 décembre prochains). Avant cela, il sera sur la scène de la Cigale pour le Virgin Radio Live Paris by Perrier ! Et ça, c'est à ne pas manquer !