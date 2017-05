M et Tess dans le Lab Virgin Radio dimanche 7 mai

Ce dimanche 7 mai, une fois les résultats de la présidentielle dévoilés, branchez vous dès 20h sur Virgin Radio pour écouter le Lab Virgin Radio. L'émission présentée par Lionel mettra à l'honneur M et son Paris in Live, et la jeune Tess. Il y a quelques semaines quelques centaines de privilégiés ont pu découvrir M sur la scène du Bus Palladium pour un concert privé où il a joué son dernier superbe projet collectif, Lamomali. Avec ses invités M a mis l'ambiance comme jamais et Lionel vous propose de revivre le concert avec quelques chansons ainsi qu'une interview exclusive !

L'autre invitée de Lionel, entre 20h et minuit le dimanche 7 mai, c'est Tess. Une artiste que l'on a mis régulièrement à l'honneur sur Virgin Radio et avec qui vous allez pouvoir faire plus ample connaissance. La jeune femme était de passage dans les studios de Virgin Radio il y a quelques jours, l'occasion de nous jouer quelques chansons en live et de se livrer en interview. Pour découvrir son univers et les excellents Love Gun et Endlessly, rendez-vous dès 20h ce dimanche !