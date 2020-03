-M- donne un Grand Petit concert pour les enfants, Dua Lipa sort son deuxième album... les news musique de la semaine

Vous avez manqué les meilleures news musicales cette semaine ? Pas de panique, on a ce qu'il faut. Au programme, le concert live de -M- ou encore le nouvel album de Dua Lipa.

Difficile de trouver de bonnes nouvelles dans le contexte actuel... heureusement, les artistes sont là pour nous remonter le moral. On commence d'abord avec le retour de Rihanna (très attendu) sur le devant de la scène. Riri nous revient avec PARTYNEXTDOOR sur Believe It (à écouter en boucle). Mais, ce n'est pas tout : l'artiste a fait un don de 5 millions de dollars pour lutter contre le coronavirus à la Barbade. Un geste magnifique qui nous redonne un peu d'espoir.

Rihanna de retour

Comme Rihanna, Taylor Swift n'est pas restée les bras croisées : en voyant que la situation aux Etats-Unis plaçait ses fans dans de mauvaises postures, la star n'a pas hésité : elle a versé près de 3000 dollars à ceux qui en avaient le plus besoin.

De son côté, Dua Lipa a dévoilé son nouvel opus - Future Nostalgia. L'album devrait vite s'imposer parmi les classiques de 2020 et surtout, il devrait vous pousser à danser pour oublier tout ce qui se passe dans le monde - ne serait-ce que trois minutes.

Future Nostalgia est sorti !

Aussi, -M- met de la poésie dans nos vies : comme la semaine passée, l'artiste a livré un concert sur les réseaux sociaux : une parenthèse enchantée et poétique.

Enfin, on termine avec Céline Dion qui, cette semaine, a partagé une magnifique reprise au piano de My Heart Will Go On - à découvrir d'urgence.

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news !