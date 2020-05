-M- dévoile le clip 2.0 de Croîs au printemps, son titre caritatif (VIDEO)

Si la période de confinement total touche à sa fin, la crise sanitaire est loin d'être terminée ! Et ça, Matthieu Chedid l'a bien compris. Après avoir organisé plusieurs sessions live sur les réseaux sociaux avec ses fans ces dernières semaines (dont un hommage à Prince aux côtés de sa fille), le chanteur français a décidé de s'engager plus fortement en dévoilant un titre inédit intitulé Croîs au printemps. Une chanson dévoilée il y a quelques jours seulement et dans laquelle l'interprète de La Seine aborde le confinement au passé et se veut optimiste avec l'arrivée imminente du printemps. "C’est une chanson qui a été écrite par un ami boulanger qui a l’art des mots (…) Cette personne m’a fait prendre conscience que croire en la vie et en l’amour, c’est peut-être ça la clé. A partir de là, j’ai habillé le texte de plusieurs musiques jusqu’à ce que je trouve la musique la plus entraînante possible, la plus pure" précisait-il à Europe 1 il y a peu. Toujours très généreux, -M- a décidé de reverser l'intégralité des bénéfices de son morceau au Secours Populaire.

C'est donc quelques jours seulement après son premier live où il dévoilait le titre Croîs au printemps que Matthieu Chedid vient de sortir le clip officiel de sa nouvelle chanson. Une vidéo de plus de trois minutes réalisée par Laurent Seroussi dans laquelle le chanteur à succès fait participer un grand nombre de personnes. Confinement oblige, ces derniers apparaissent dans le clip via des écrans. Au même titre que -M- lui-même. On vous laisse jeter un coup d'oeil !