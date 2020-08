-M- annule la suite de sa tournée

L'année 2020 aura été dévastatrice pour la culture : la crise du coronavirus a littéralement annulé tous les concerts et évènement culturels prévus jusqu'à cet été mais face à l'augmentation du nombre de cas, le gouvernement a choisi de prolonger l'interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes. Malheureusement de nombreux concerts seront ainsi annulés - dont la tournée de Mathieu Chedid : "Avec regret", l'interprète de Je Dis Aime ne pourra pas assurer ses "Grands Petits Concerts".

Mes cher(e)s a-Mi-(e)s, j’ai le regret de vous annoncer que la tournée du Grand Petit Concert qui a débuté en février 2019 tire sa révérence. Malgré la déception, sachez que j’ai la tête remplie de projets inspirants.. Alors hâte de vous retrouver bientôt pour le meilleur ❤️???????? pic.twitter.com/xMFXTfLEGa — -M- Matthieu Chedid (@M_Chedid) August 18, 2020

« J'ai le regret de vous annoncer que la tournée du Grand Petit Concert qui a débuté en février 2019 tire sa révérence. Malgré la déception, sachez que j'ai la tête remplie de projets inspirants. Alors hâte de vous retrouver bientôt pour le meilleur », écrit-il ainsi. Dix concerts (programmés à Bordeaux, Nantes, Lille, Metz, Toulouse ou Lyon entre septembre et octobre 2020) n'auront pas lieu : "Ces dates initialement prévues en mai 2020, et qui avaient déjà été reportées en septembre et octobre de la même année en raison de la crise sanitaire, venaient en point d'orgue des 94 dates effectuées en 2019 par Matthieu Chedid", explique la production.

Tous les spectateurs en possession d'un billets pourront se rapprocher des points de vente pour se faire rembourser.