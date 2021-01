Lupin, avec Omar Sy, est maintenant disponible sur Netflix !

Ce week-end, installez-vous confortablement dans votre canapé et n'hésitez pas à binge-watcher les cinq premiers épisodes de Lupin, la toute nouvelle série disponible sur Netflix. Interprété par Omar Sy, l'un des acteurs les plus connus et appréciés en France, le rôle principal (qui fait référence au célèbre Arsène Lupin) promet déjà d'être haut en couleurs. "J'ai hérité d'un livre, qui est bien plus qu'une histoire !" dit-il dans la bande-annonce disponible depuis le mois de septembre dernier. Une version moderne et revisitée du célèbre gentleman cambrioleur imaginé à l'origine par Maurice LeBlanc. Il ne nous en fallait pas plus pour avoir envie de découvrir le dernier projet de l'acteur français... Mais avant de vous jeter corps et âmes dans la première partie, on vous invite quand même à jeter un coup d'oeil à la bande-annonce !

Dans ce trailer haletant, on découvre ainsi un personnage qui évolue de nos jours et non au XIXe siècle comme dans le roman original. Cerise sur le gâteau, l'intrigue se déroule à Paris. On aperçoit des lieux connus de la capitale comme la Tour Eiffel ou le musée Louvre et il semblerait même que le fameux brigand ait des vues sur le célèbre tableau de la Joconde. Rien que ça. Côté casting, la première saison du programme, qui s'étend sur cinq épisodes disponibles depuis le 8 janvier 2021, accueillera de grands noms du cinéma tels que Nicole Garcia, Ludivine Sagnier ou encore Hervé Pierre.