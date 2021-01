Lupin devient la deuxième série la plus regardée sur Netflix !

Voilà une année qui débute plutôt bien pour Omar Sy ! En effet, le 8 janvier dernier, Netflix dévoilait Lupin, une nouvelle série qui raconte les aventures d'un Arsène Lupin des temps modernes ! Porté par l'acteur français dans le rôle principal, le programme nous transportait dans une une version moderne et revisitée du célèbre gentleman cambrioleur imaginé à l'origine par Maurice LeBlanc. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce projet aura immédiatement séduit le grand public. De l'Hexagone aux États-Unis en passant par le Moyen-Orient et plusieurs pays d'Europe, Lupin s'est hissé en tête de nombreux classements de la plateforme de vidéos à la demande. Résultat ? Plus de 70 millions de spectateurs en moins d'un mois et le titre de 2ème série la plus regardée de tous les temps sur Netflix derrière The Witcher (76 millions).

Alors qu'une deuxième partie, elle-aussi composée de cinq épisodes, devrait bientôt être mise en ligne, les internautes semblent déjà s'impatienter quant à la date de sortie de cette suite. Habitués des longues attentes concernant leurs programmes favoris, ces derniers espèrent vivement que les nouvelles aventures de Lupin ne tarderont pas à être disponibles sur Netflix. En attendant, Omar Sy s'est montré très reconnaissant sur ses réseaux sociaux face à cet immense succès. On devrait également retrouver l'acteur français dans le prochain Jurassic World. Mais pour cela, il faudra s'armer d'encore un peu de patience... Vous savez ce qu'on dit, tout arrive à point à qui sait attendre !