Lunch Beat : Venez danser dans le métro le 20 juin avec Virgin Radio !

La Fête de la Musique, c’est le 21 juin prochain, mais pour se faire plaisir et faire la fête avant tout le monde, Virgin Radio et la RATP vous donnent rendez-vous dans le métro parisien, sur la ligne 6, pour vivre la 5ème édition du Lunch Beat ! De 12H30 à 14H, venez danser sur de la pure électro avec Gaetan Laurent à la station Quai de la Gare sur la ligne 6 ! Gaetan Laurent, c’est notre animateur vedette de DJ Save My Night tous les samedis soir sur Virgin Radio ! Et pour mieux kiffer ce Lunch Beat 2017, un encas concocté par un Chef, à base de produits frais et locaux, et de jus de fruits bios issus du commerce équitable !

