La première édition du Festival Lunallena aura lieu les 4 et 5 août à Bandol avec Virgin Radio ! Cette nouvelle manifestation souhaite devenir un phare culturel du Sud de la France et il faut dire que la programmation va complètement en ce sens ! Phoenix, alpha Blondy, Vitalic, Two Door Cinema Club ou encore Cocoon, ça va être la folie ce festoche !

Du 3 au 9 juillet, jouez sur VirginRadio.Fr et gagnez votre séjour et vos places pour assister au Festival Lunallena du 4 au 5 août avec Virgin Radio ! Comment participer ? C’est facile, répondez à la question du formulaire en mentionnant vos coordonnées et sans oublier de lire le règlement. Vous pouvez bien sûr réserver vos places sur le site officiel ! Bonne chance à tous et bon festoche !