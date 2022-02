Lumos ou Accio, lancez des sorts avec votre iPhone, être en couple au travail et porter un masque pour avoir l'air plus beau... le top insolite de la semaine

Vous le savez, chaque semaine, Virgin Radio vous liste les news insolites qu'il ne fallait absolument pas manquer : cette fois, on vous parle d'Harry Potter, d'amour au travail et de ces objets devenus indispensables depuis le début de la pandémie, les masque.

Quand votre iPhone se transforme en baguette magique

Accio ou Lumos ? Sachez que quel que soit votre sort favoris dans l'univers d'Harry Potter, vous avez possibilité de le lancer avec votre iPhone : si vous avez bien lancé la mise à jour iOS, alors vous pouvez carrément vous prendre pour Harry Potter.

Lancer des sorts comme Harry Potter

Porter un masque pour avoir l'air plus beau

Avez-vous déjà eu un léger crush sur une personne croisée dans la rue... alors que celle-ci porte un masque ? Soyons honnêtes, nous avons tous vécu ça. Or, selon une étude, porter un masque nous rendrait plus beau. Et si vous vous demandez pourquoi, sachez que le Virgin Tonic s'est penché sur la question.

30 facts à connaître absolument sur Harry Potter

Fans d'Harry Potter, cette liste est pour vous : voici près de 30 (fun) facts à connaître absolument.

Quelques conseils pour protéger sa romance au travail

Comme de nombreux français, vous avez trouvé l'amour au travail ? N'en dites pas plus : voici quelques conseils pour protéger votre relation de tous les open spaces.

