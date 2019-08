Lumière sur la mort de Brian Jones, un album live pour Nirvana, Linkin Park... les news musique de la semaine

Encore une semaine chargée au sein de la shère musicale ! On commence d'abord avec la news la plus marquante et celle-ci concerne les Rolling Stones : tenez-vous bien, de nouvelles révélations sur la mort de Brian Jones ont fait surface.

Des révélations sur la mort de Brian Jones

On poursuit avec Nirvana : le 30 août prochain, un nouvel album live sera publié (et sera d'ailleurs disponible en vinyle) - une façon de se replonger dans l'univers du groupe gruge le plus mythique au monde. On poursuit avec Madonna. Parce qu'elle a toujours un coup d'avance, celle qui vient tout juste de sortir un nouvel album (Madam X) a saboté une vente aux enchères en dévoilant de vieilles démos datant de 1989... championne.

Madonna sabote une vente aux enchères

De son côté, Lana Del Rey serait en train de tourner deux clips. Du moins, si l'on en croit les photos publiés récemment. Patience, son nouvel album arrive ! Après cela, tous les regard se sont braqués sur Rihanna. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il se murmure qu'une collaboration avec Spotify serait en préparation...

Et si Rihanna préparait une collab avec Spotify ?

Enfin, on termine avec l'histoire poignante d'une jeune américaine : cette dernière a employé les paroles de One More Light (Linkin Park) pour empêcher le suicide d'un homme. L'histoire fait (douloureusement) écho au décès brutal de Chester Bennington il y a deux ans. Si la femme du leader de Linkin Park honore sa mémoire avec un organisme qui prévient le suicide, les mots de son mari, eux, ont changé une vie.

