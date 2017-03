Lukas Graham : Gagnez vos places pour leur concert à L'Olympia le 4 avril

Lukas Graham sera sur la prestigieuse scène de l'Olympia, Paris, ce mardi 4 avril. Un événement pour lequel Virgin Radio vous fait gagner vos places. L'occasion de découvrir sur scène le groupe danois dont le succès remonte à 2015 et la sortie de leur tube 7 Years. Une chanson qui nous a permis de découvrir leur style mêlant pop et soul. Lukas Graham publiait en juin 2015, Lukas Graham un deuxième album studio dont le titre Blue Album fait simplement référence à sa couleur. Il s'agissait de leur premier album international. Celui qui leur a permis de se faire connaître du grand public avec les titres Mama Said ou Take the World by Storm. Un album qui leur a valu trois nominations aux Grammy Awards et qui montre la richesse de leur univers où l'on peut retrouver des éléments hip hop mais aussi folk !

Pour gagner vos places pour le concert de Lukas Graham à l'Olympia (Paris ) le 4 avril prochain, c'est super simple. Vous avez jusqu'au 3 avril 17h et tenter votre chance. Répondez à la question du formulaire en indiquant vos coordonnées complètes, sans oublier de consulter le règlement du jeu concours. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses alors bonne chance à tous et au 4 avril à L'Olympia !