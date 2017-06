LUDE ft. Jim Bauer : It's All Right, le clip à découvrir en exclusivité sur VirginRadio.fr

Vous l’avez sûrement découvert avec ses premiers titres Walk of Shame sorti l’été dernier et The Good Ones en featuring avec Polina aux millions de streams… LUDE s’impose de nouveau sur les ondes radiophoniques avec un troisième single, It’s All Right dont cette fois-ci la partie vocale est assurée par un certain Jim Bauer. Ce dernier n’est autre que le fils d’Axel Bauer et nous procure mille frissons par sa voix puissante et atypique. Une vraie collaboration de choc ! Composé avec des sonorités électro, blues et pop, It’s All Right est incontestablement l’un de nos derniers coups de coeur musicaux. Et parce que chez VirginRadio.fr on est bien trop sympa, on vous invite à en découvrir le clip vintage à souhait de It’s All Right en EXCLUSIVITÉ ci-dessous !

On ne sait pas pour vous, mais on compte bien faire figurer It’s All Right parmi notre bande son de l’été 2017. Ses beats estivaux sont complètement addictifs, LUDE est définitivement LE nouvel artiste électro-pop à suivre de très près dans les mois à venir. Le producteur jouera en live le 21 juin au Trocadéro à Paris ainsi que le 28 juin à la Cité de la Mode et du Design (à Paris toujours) dans le cadre de la soirée Meow, deux événements à ne pas manquer !