Lucifer, Sex Education, La Casa De Papel... Quelles sont les séries qu'on a hâte de voir en septembre sur Netflix ?

Si ces derniers mois auront été plutôt calmes niveau série, ce temps est bel et bien révolu ! En effet, à en croire le programme de Netflix du mois de septembre, la plateforme de vidéos à la demande nous a concocté une poignée de nouveautés toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Alors que le monde entier attend avec impatience la suite de La Casa De Papel, le neuvième mois de l'année sera aussi l'occasion de découvrir la dernière saison de Lucifer ou la troisième partie de Sex Education, qui s'est imposé comme l'un des programmes les plus populaires du service de streaming. Des séries populaires auxquelles s'ajoutent quelques nouveautés comme Braqueurs ou Kate. Bref, vous l'aurez compris, vous ne risquez pas de vous ennuyer !

C'est bientôt la fin pour les braqueurs les plus célèbres du monde ! Dans cette cinquième et dernière saison de La Casa De Papel, la bande aux membres cachés derrière un masque de Dalí tentera de s'extraire de la Banque d'Espagne sain et sauve. Seul problème ? Le terrible agent Alicia vient tout juste de capturer le Professeur dans sa cachette. Va-t-elle se rallier aux malfaiteurs ? Vont-ils finalement se faire coincer ? Cette ultime chapitre divisé en deux parties, dont la première sera disponible dès le 3 septembre, devrait répondre à la grande majorité de nos interrogations. C'est donc avec impatience que l'on attend la fin de ce suspens insoutenable !

Il y a quelques semaines, on découvrait les premiers clichés inédits de l'ultime saison de Lucifer. Des indices qui nous apprenaient notamment que Chloé (Lauren German) et Lucifer (Tom Ellis) feront toujours équipe. Et ce malgré le fait que ce dernier est désormais un Dieu. Face aux nombreux défis qui les attendent, ils pourront toujours compter sur le soutien de Linda (Rachael Harris) ainsi que Maze (Lesley-Ann Brandt) et Eve (Inbar Lavi), qui semblent plus proches que jamais. Enfin, il semblerait que Dan Espinoza (Kevin Alejandro), tué dans la deuxième partie de la saison 5, soit de retour des enfers et prêt à reprendre du service en tant qu'inspecteur de police. Il devrait ainsi aider Amenadiel (D.B. Woodside) qui a décidé de rester sur Terre pour rejoindre les forces de l’ordre. Un final qui s'annonce donc riche en émotions. Rendez-vous le 10 septembre !

Retardée en raison de la crise du coronavirus, la troisième saison de Sex Education débutera finalement le 17 septembre prochain. Si très peu d'informations ont été révélées pour le moment, on sait déjà qu'elle sera riche en émotions. C'est en tout cas ce que confirmait Asa Butterfield, qui interprète Otis Milburn, lors d'une récente interview : "Laissez-moi vous dire, vous n'êtes pas prêts pour la saison 3, croyez-moi", avait alors balancé le jeune acteur qui interprète un adolescent perturbé par sa sexualité. Des propos qui avaient aussitôt affolé sa communauté, et nous avec !

Inspirée du film Braqueurs, porté par Sami Bouajila et Kaaris, cette nouvelle série française fera son arrivée le 24 septembre prochain sur Netflix. Si il n'est pas présenté comme un reboot ou une suite, ce programme en six épisodes rappellera sans hésiter le célèbre long-métrage sorti en 2016. Pour le pitsch, là-encore les spectateurs peuvent s'attendre à de l'action : "Quand sa nièce contrarie un puissant baron de la drogue, Mehdi et sa bande de pros du braquage se retrouvent au cœur d'une guerre des gangs violente. Très violente." De quoi occuper nos soirées pour cette fin d'année qui arrive à grands pas !