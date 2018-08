Lucifer Saison 4 : quelle suite pour Chloé et Lucifer ? (SPOILER)

La saison 3 de Lucifer nous a quelque peu laissé sur la fin et a apporté dans la foulée une multitude de questions. Et notamment sur sa relation si particulière avec le lieutenant Decker.

Lucifer revient pour une saison 4, diffusée par Netflix, et quelques rebondissements sont à prévoir, a priori. On en attendait pas moins du diable ! Rappelez-vous, dans le finale de la saison 3, notre chouchou des enfers révèle sa véritable identité au lieutenant Decker. Et depuis, les fans se demandent bien si Chloé sera en mesure d'accepter pleinement le diable ou au contraire, si elle va rejeter Lucifer... ? La question est légitime puisque l'intrigue se concentre essentiellement autour de leur relation. Amicale ou amoureuse ? On en est pas encore certain, jusqu'ici. Mais alors, peut-on attendre un changement radical dans cette nouvelle saison ? On sait que beaucoup d'entre vous souhaiteraient les voir finir ensemble MAIS... bien sûr, ce serait trop simple. Des rebondissement son donc à prévoir. Ainsi, on sait désormais qu'un nouveau personnage se mettra en travers de Lucifer et Chloé. Un triangle amoureux est-il à prévoir ? Nous, on est pour !

Eve saura-t-elle séduire Lucifer ?

Le casting de Lucifer s'agrandit donc et c'est plutôt une bonne chose. Qui est donc ce nouveau personnage ? Eh bien il s'agit de Eve -oui celle là qui aurait provoquée la chue de l'Homme sur Terre, et elle sera incarnée par Inbar Lavi. Ce nouveau personnage est décrit comme quelqu'un ayant soif d'aventure et d'imprévisibilité, après une éternité passée au côté d'Adam. Cela ne vous rappelle personne ? Son but ultime sera de mettre le grappin sur son "véritable" amour, Lucifer. Une relation du feu de dieu, si on peut dire ! Reste à savoir si Lucifer sera cette fois ci, le tenté et non plus la tentation...