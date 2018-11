Lucifer saison 4 : le diable serait-il en danger ?

Sauvée par Netflix -et surtout par les fans, la série aura bien une saison 4 et de dévoile petit à petit. Après l'annonce de nouveaux personnages dont Inbar Lavi dans le rôle de Eve et l'éventuelle apparition de Sam Heughan (Outlander), il se murmurerait que Lucifer serait peut être en danger...

Pour l'épisode 9 de la saison 4, le titre de ce dernier a été dévoilé... Et lorsqu'on lit la première page et qu'on découvre "Save Lucifer", on ne peut s'empêcher de se poser des questions. Mais alors que peut-il arriver à notre ange déchu préféré ? Après tout, on sait déjà que la présence de Chloé Decker le rend un tant soit peu vulnérable, si ce n'est carrément mortel. Ou cela aurait-il un lien -subtil, avec le fait que la série ait été sauver par les fans ? On pourrait aisément le penser si on en croit la légende qui commente la photo.

You #Lucifans never disappoint - love seeing all the voting stickers! Here, as promised, is the cover to 409! Our shoutout to you, the fans, and your incredible campaign to bring the show back :) #vote pic.twitter.com/EAiB72eOFi — Joe Henderson (@Henderson_Joe) 6 novembre 2018

"Vous les fans de Lucifer ne nous décevaient jamais. J'adore voir vos autocollants de vote. Voici comme promis la couverture du 409. Nous vous remercions pour votre voix et votre incroyable campagne afin de ramener le show." tweet Joe Henderson, le showrunner.

L'un comme l'autre, on sait que l'épisode sera d'enfer ! Pour la date de diffusion, il se dit que cette dernière oscillerait entre février et mars. Voire au printemps... Encore quelques mois à tenir, donc. Il faudra s'armer de patience et pour combler l'attente, pourquoi ne pas se remettre un peu dans le bain en regardant les trois premières saisons ?