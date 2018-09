Lucifer Saison 4 : La première image officielle de SPOILER...

On vous en parlait il y a quelques temps. La saison 4 de Lucifer, reprise in extremis par Netflix, nous réservera quelques surprises. Et l'une d'entre elle concerne l'arrivée d'un nouveau personnage. Celui de Eve, interprétée par Inbar Lavi. Celle qui s'est faite bannir du Jardin d'Eden et du Paradis compte bien semer le trouble sur Terre. Et notamment dans la vie de notre diable préféré ! Lucifer n'aura qu'à bien se tenir, Eve sera sur les starting blocks et fera tout pour le reconquérir. Quitte à ravir la place de Chloé dans son petit cœur d'ange déchu... L'idée d'un triangle amoureux nous séduit particulièrement, on doit dire. Mais à quoi ressemblera Eve ? Eh bien, Entertainment Weekly vient de dévoiler la première image officielle de la saison 4 et cette dernière met en scène l'actrice de trente et un ans dans la peau de Eve.

Inbar Lavi dans le rôle de Eve

Et il ne fait aucun doute qu'elle sera des plus sexy. Les showrunners l'ont annoncé comme la saison la plus sulfureuse du show et on donnerait notre main à couper que Eve y sera forcément pour quelque chose ! Un verre à la main, habillée de blanc comme pour symboliser la pureté, l’œil aguicheur de Eve semble se complaire parmi la foule du Lux -on suppose. Alors, Lucifer se laissera-t-il tenter par la première pécheresse ? On l'espère, en tout cas. Au moins pour ajouter un peu de piquant à la série !