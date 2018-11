Lucifer Saison 4 : Et si Caïn, reprenait du service ?

Si la saison 4 de Lucifer est attendue de pied ferme par les fans, on compense l'attente avec les moindres détails qui peuvent fuiter. Cette fois ci, tous les regards se portent sur Tom Welling et le personnage qu'il a incarné dans la saison 3 -diffusée actuellement sur C8, Caïn.

Tom Welling reprendrait-il du service pour cette saison 4 ? Les adeptes de Lucifer n'ont surement pas boudés leur plaisir à voir débarquer l'acteur de Smallville dans le rôle de Marcus Pierce aka Caïn, la saison précédente. Le premier meurtrier de l'histoire a su conquérir les cœurs malgré une dualité bien/mal en dents de scie. La saison 4 déjà sur les rails, on peut donc se demander si ce dernier refera une apparition. Après un final en apothéose, la question est légitime. Sans vraiment spoiler les fans n'ayant pas encore eu l'occasion de voir le season finale, on sait que Caïn se retrouve en mauvaise posture... Alors que les rumeurs annoncent l'arrivée de Sam Heughan dans la série, on s'interroge sur le reste du casting. Pourrons-nous donc compter sur la présence de Tom Welling pour les dix prochains épisodes ? Interrogé par TeleLoisirs, l'acteur de quarante et un, répond :

"C’est difficile de répondre à cette question car, si je reviens, je ne peux pas vous le dire. Mais est-ce que je suis ouvert à l’idée de consacrer davantage de mon temps à cette série ? La réponse est oui, absolument. Vous savez, c’est une série à propos du diable, donc on ne sait jamais !"

Rien de confirmé, en somme... Mais l'idée de le voir réapparaître, même pour un seul épisode, est assez agréable. Après tout, Lucifer est champion dans l'art des surprises et ramener Caïn, où qu'il se trouve, pourrait bien être un twist d'enfer ! Rendez-vous en 2019, sur Netflix, pour connaitre la réponse...