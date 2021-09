Lucifer : Après le final de la série, peut-on s'attendre à un film ?

C'est officiellement terminé ! Après six saisons riches en émotions, Lucifer vient de tirer sa révérence sur Netflix. Disponible depuis le 10 septembre sur la plateforme de vidéos à la demande, la sixième saison de la série semble avoir convaincu le plus grand nombre. Ce n'est d'ailleurs pas Tom Ellis, qui incarne le rôle du personnage principal, qui dira le contraire puisque ce dernier a affirmé être pleinement convaincu par la conclusion de la série diabolique. Interviewé par Entertainment Tonight, un célèbre média américain, ce dernier n'a toutefois pas omis l'idée d'un spin-off ou d'un film pour terminer en beauté. "La notion de peut-être faire un petit film Lucifer un jour, je ne suis pas contre mais je pense que la série telle qu'on la connaît et dont on est tombés amoureux s'est terminée" précise t-il en insistant sur le fait "qu'il ne faut jamais dire jamais".

Si rien n'a été confirmé pour le moment, les propos de l'acteur prouvent également qu'aucune suite n'est prévue. C'est d'ailleurs ce que confirme Aimee Garcia, l'interprète de Ella, qui prend l'exemple de la série Dexter, qui fera bientôt son retour sur nos écrans après huit ans d'absence. Idem pour D.B. Woodside, qui joue le rôle de Amenadiel, qui "ne voit pas comment l'un d'entre eux pourrait dire non à une suite". Une équipe plutôt enthousiaste que l'on pourrait donc aisément retrouver un jour. Mais pour le moment, c'est avec un brin de nostalgie que l'on s'est attelé à visionner l'ultime saison de Lucifer.