Lucifer : 5 choses à savoir sur la saison 4 (SPOILER)

Lucifer reviendra pour une quatrième saison mais cette fois-ci, les aventures du diable le plus sexy de Los Angeles seront à suivre sur Netflix. La série annulée par la FOX a donc survécu -de peu, à l’annulation définitive. On doit ce renouvellement notamment grâce à la mobilisation des fans qui n'ont pas lâché le morceau. Mais alors, que nous réserve cette saison 4 ? Quelques éléments ont fuités et Virginradio.fr vous propose donc dé découvrir 5 choses à savoir absolument avant la diffusion de cette nouvelle saison.

C'est un cercle sans fin... Voilà trois saisons que les fans de la série n'attendent que ça. Et même si on a apprécié voir Chloe dans les bras de Caïn, on ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle finirait tôt ou tard avec Lucifer, dont les sentiments pour la détective ne cessent de croître. Alors, vont-ils enfin passer à la vitesse supérieure ? C'est ce qu'on espère ! Maintenant que Chloé a découvert le véritable visage du diable, il se pourrait bien que les deux finissent ensemble. Cependant, selon Tom Ellis, il serait encore trop tôt pour leur relation...

Eh oui, qui dit nouvelle saison dit forcément nouveaux personnages ! Et cette fois-ci c'est au tour de Eve de débarquer dans les rues de Los Angeles et surtout dans la vie de Lucifer. Incarnée par Inbar Lavi, Eve sera une tentatrice redoutable et ne reculera devant rien pour conquérir son premier amour qui n'est autre que Lucifer. On pourra donc s'attendre à un triangle amoureux des plus intéressants !

Le frère de Lucifer pourrait-il réapparaître dans la saison 4 ? Rappelez-vous le final de la saison précédente dans lequel Aménadiel retrouve ses ailes et disparaît dans le ciel, emportant le corps sans vie de la pauvre Charlotte, abattue par Caïn. La plupart des fans se sont posés la question et l'ange qu'on a adoré détester dans la première saison sera bel et bien présents pour la quatrième.

On se l'est tous dit au moins une fois en regardant Lucifer. Mais pourquoi la série n'est-elle pas davantage sexy ? Après tout, elle en a tout le potentiel. Un casting retrayants et une intrigue orientée sur les désirs. Les co-créateurs de Lucifer, Idly Modrovich et Joe Henderson ont confirmés que cette nouvelle saison sera... comment dire... beaucoup plus sulfureuse que les précédentes. Une annonce confirmée par Tom Ellis sur son compte Instagram. Autant dire qu'il ne fera pas chaud qu'en enfer !

Un bébé ? Oui, il se pourrait bien que la famille de Lucifer s'agrandisse. Mais qui seront les parents de ce petit être ?! Plusieurs hypothèses se posent... Le première -et sans doute celle que les fans espèrent, laisse supposer qu'il s'agirait de Chloé et Lucifer. La deuxième tend vers Linda et Aménadiel dont l'idylle a connu plusieurs péripétie. Et enfin, la troisième et sans doute la plus intéressante à nos yeux se rapprocherait du couple avorté Chloé/Caïn. Alors, laquelle est la plus plausible, selon vous ?