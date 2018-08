LSD : Thunderclouds, le clip tonitruant avec Maddie Ziegler...

Pour ceux qui penseraient que LSD est une marque de médicament -ou autre, sachez qu'il s'agit du groupe composé de Sia, Diplo et Labrinth. Un trio d'exception aux univers bien différents, qu'on est bien content de découvrir.

Thunderclouds n'est pas leur premier single. Eh non, le groupe anglo-australo-américain en est déjà à son troisième extrait. En mai dernier sortait Genius puis quelques jours plus tard, Audio. Mais Thunderclouds est sans celui que tout le monde retient. Notamment parce qu'il a été choisi par Samsung pour illustrer son spot publicitaire pour leur Galaxy Note 9 et qu'il squatte le top 10 iTunes. Et jusqu'ici on attendait le clip avec impatience. D'autant que LSD a plutôt bien joué son coup en teasant la vidéo avec Maddie Ziegler. Vous savez, la petite protégée de Sia et la super danseuse qui a fait sensation à Coachella en 2016...

Le clip est plutôt cool. Et on en attendait pas moins de la part de ses trois mousquetaires. On a l'habitude de ce genre de vidéo, surtout avec Sia. Vêtu de sa perruque si reconnaissable, à l’effigie de Sia, Maddie Ziegler embarque dans un van magique, au côté de Diplo et Labrinth accompagnant un petit nuage capable de changer de forme vers sa destination. Un clip fantaisiste pleins de magie qui n'est pas sans rappeler Le Tour Du Monde en 80 Jours...