LSD : Mountains, le nouveau single gracieux et aérien !

Le collectif LSD composé de Sia, Diplo et Labrinth continue de se dévoiler et après les tonitruants Audio, Genius ou encore Thunderclouds, le trio mise désormais sur l'efficacité de leur nouveau titre Mountains pour convaincre les indécis.

Le point fort de LSD, en plus des têtes d'affiches qui composent le groupe, c'est tout de même le mélange des genres. Sia et ses acolytes misent sur des sonorités multiples qui se complètent à merveille. Une musique forte qui oscille entre électro, pop et psychédélisme. Un combo gagnant pour le trio qui cartonne depuis mai et découvert du plus grands nombres grâce à la pub Samsung Galaxy Note 9 ayant pour bande son, Thunderclouds. Aujourd'hui, c'est avec Mountains que LSD poursuit sa route. Un titre plus aérien, voire gracieux. Plus posé que ses prédécesseurs, ce nouveau single risque bien d'inonder les ondes. Oui, on est pas contre un peu de méditation... Avec quatre singles à leur actif, doit-on s'attendre à un album, très prochainement ? Oui mais l'opus, initialement prévu pour la rentrée n'a toujours pas de date de sortie... Ce dernier devrait se composer de douze titres, dont Audio, Genius, Thunderclouds et Mountains. Et on doit dire, qu'on est déjà assez séduit par leur travail. L'album a donc des chances d'être une véritable pépite !