Juin 2016. Une jeune chanteuse androgyne nous envoûte avec sa voix rauque. Elle s'appelle LP, le diminutif de Laura Pergolizzi, et son titre Lost on You tourne sur toutes les plus grandes radios européennes. Mais loin d'en être aux prémices de sa carrière, l'américaine écrit depuis plus de 15 ans des hits pour des artistes comme Rihanna ou Christina Aguilera. Pour autant c'est véritablement Lost on You - à l'époque coup de coeur Virgin Radio - qui lui permet de connaître le succès. Un succès international qui a offert à l'artiste l'occasion de rééditer son quatrième album studio intitulé également Lost on You et qui comporte quelques titres inédits dont son dernier single When We're High.

Pour accompagner la sortie de la chanson, LP a misé sur un clip à la sensualité exacerbée. L'artiste, ouvertement homosexuelle, a choisi de ne s'entourer que de filles ultra sexy, affichant des positions lascives dans un ascenseur ou se draguant ouvertement dans un bar... pendant que sa petite amie est dans leur appartement à se préparer pour aller à une soirée. Une jolie mise en images des paroles épicuriennes de la chanson "Let's get high and live until we die". Loin de se reposer sur ses lauriers, l'interprète de Other People se produira sur de nombreuses scènes festivalières - pour les 15 ans de Musilac, LP a d'ailleurs tout donné à son public - afin d'offrir aux spectateurs ses nouveaux titres inédits !