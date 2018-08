LP : Girls Go Wild, son nouveau titre dévoilé ! 

On ne l'attendait presque plus... Depuis son album Lost On You en 2016, on craignait de plus revoir la chanteuse. Plutôt discrète, Laura Pergolizzi a décidé de prendre un peu de temps pour elle et de faire une pause avec le succès.

C'est un comeback réussi que nous offre l'interprète de Lost On You puisque c'est aux côtés de Milène Farmer que cette dernière décide de revenir. Un duo surprenant sur N'oublie pas. Un morceau actuellement sur les ondes et qui s'écoute facilement. Après une collaboration franco-américaine, c'est avec Girls Go WIld qu'elle poursuit son chemin. Le son est fidèle à LP. Fluide, efficace et harmonieux. On vous laisse découvrir ce nouveau titre et soyez certains que d'autres suivront prochainement !