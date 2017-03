Love Actually : Le trailer du revival dévoilé

Quand on a appris que Love Actually revenait pour un sequel avec le casting d’origine, c’était un peu l’hystérie au sein de la rédac’. Revoir Hugh Grant en premier ministre maladroit au pas de danse inimitable, Andrew Lincoln en amoureux secret et transit ou encore Liam Neeson en veuf attendrissant, on a en rêvé et 14 ans après on y est, la comédie romantique culte que tout le monde se remate à Noël va enfin avoir droit à un revival ! Baptisé Red Nose Day Actually, il réunira pour la bonne cause les personnages de Colin Firth, Keira Kinghtley, Andrew Lincoln, Liam Neeson, Thomas Brodie-Sangster, Bill Nighy et Rowan Atkinson. Rendez-vous le 24 mars prochain pour découvrir le résultat, dont un premier trailer avec Mark aka Andrew Lincoln a été dévoilé !

Ce court teaser publié par la BBC One met en scène le personnage amoureux de la femme de son meilleur ami (et qui ne passe même pas pour une ordure) recréant la mythique scène des pancartes, où il déclare son amour impossible en silence de la plus mignonne façon qu’il soit. Ici, il nous invite tous à rejoindre l’équipe pour la réunion Love Actually à la fin du mois « sans espoir, ni projet ». On ne sait pas pour vous, mais on ne loupera l’évènement pour rien au monde ! Retrouvez par ailleurs les premières images de Hugh Grant de retour en premier ministre dans Love Actually.