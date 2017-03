Love Actually, le revival se dévoile dans un nouveau trailer

Love Actually va connaître un mini revival ce 24 mars à l'occasion du Red Nose Day. Ce "jour du nez rouge" est en fait un téléthon qui a lieu tous les deux ans au Royaume-Uni, organisé par l'association caritative Comic Relief. Derrière celle-ci on trouve Richard Curtis, scénariste et réalisateur de Love Actually. Pas étonnant donc que le créateur est tenu à impliquer les acteurs de son film culte pour ce jour très spécial. Curtis a imaginé une courte suite de dix minutes qu'il nous tarde de découvrir en bons fans de la comédie romantique culte ! Alors qu'on a déjà fait le point sur ce que l'on veut voir dans le revival de Love Actually, on vous propose d'en découvrir la toute nouvelle bande-annonce.

Dans ce cour trailer de moins d'une minute, on peut découvrir une bonne partie du cast d'Andrew Lincoln à Keira Knightley en passant par Liam Neeson, Hugh Grant, Rowan Atkinson, Bill Nighy et Thomas Sangster. Certains d'entre eux ont bien grandi tandis que d'autres ont bien vieilli, on vous laisse deviner qui dans chaque cas ! En revanche, Emma Thomson qui jouait la femme d'Alan Rickman dans Love Actually ne sera pas de retour, l'acteur étant décédé la comédienne n'a pas été inclue. Martin Freeman, Laura Linney et Rodrigo Santoro ne seront pas non plus de la partie. Rendez-vous le 24 mars pour tout savoir de Red Nose Actually, le revival officiel de Love Actually !