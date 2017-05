"Love Actually revient" il aura suffit de ces trois mots pour déclencher une hystérie collective dans les foyers. Et si la suite du film culte de Richard Curtis n'est en réalité qu'un court-métrage de 15 minutes, le simple fait de retrouver les pas de danse de Hugh Grant, le sourire charmeur de Keira Knightley ou la vivacité du fils de Liam Neeson nous donne le sourire. Et après quelques teasers de ce revival de Love Actually, c'est la première bande-annonce de Red Nose Day Actually qui est dévoilé aujourd'hui. Un concentré de bonne humeur qui nous fait compter les jours jusqu'à sa diffusion le 25 mai sur NBC (treize exactement).

Un trailer qui nous permet donc de retrouver les personnages principaux du premier opus de Love Actually avec quelques rides en plus pour certains et quelques centimètres en plus pour d'autres. Rowan Atkinson et ses mimiques, Andrew Lincoln et ses pancartes, Colin Firth, Chiwetel Ejiofor, Laura Linney ont tous répondu présent pour la bonne cause. Le Red Nose Day est un mouvement anglais qui s'est étendu aux Etats-Unis destiné à endiguer la famine et récolter des dons grâce au rire, et notamment au fameux nez rouge de clown qui a donné son nom à l'organisation. Reste à savoir si ce que nous voulions voir dans ce revival de Love Actually va se concrétiser !