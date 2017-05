Love Actually : Découvrez le revival en intégralité (vidéo)

Ce revival était l'un des plus attendus. Love Actually est un film culte alors évidemment, le monde entier avait hâte de savoir comment le Premier Ministre, Mark et les autres s'en sont sortis. Après une diffusion lors du Red Nose Day britannique, nos voisins américains ont eu droit à leur propre version : eux ont eu pu voir où en était le personnage de Sara. Si vous n'avez pas encore vu le mini sequel diffusé sur NBC, le voici en intégralité.

On ne se lassera jamais de voir le Premier Ministre (Hugh Grant) danser, tout comme on adore Billy Mack. Dans cette version américaine, on apprend que Sara n'est plus amoureuse de Carl mais qu'elle a trouvé l'amour en la personne de Patrick Dempsey - la grande surprise de ce revival ! On est heureux pour Sam et Johanna, tout comme on ne peut s'empêcher de penser aux tragiques évènements survenus ces derniers mois en écoutant le discours de David. S'il ne fallait retenir qu'une chose d'ailleurs; ce serait celle-ci :"Quand vous voyez une tragédie, vous voyez aussi de la bravoure". Et c'est vrai. Ils nous avaient manqué et même si ce n'était que le temps de quelques minutes, revoir tous ces personnages qu'on aime tant fait du bien.