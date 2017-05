Après des semaines d'attente le sequel de Love Actually est disponible en intégralité. Pour nous, c'était l'occasion de retrouver le Premier Ministre (et de voir qu'il dansait toujours aussi bien - ou presque), d'apprendre que Sam et Johanna allaient se marier et surtout, de voir que notre chère Sara n'était plus obsédée par son ancien collègue. Mais, ce sequel a éveillé notre curiosité : quand on y réfléchit, il y a de nombreuses comédies romantiques qui auraient mérité une mini suite, ne serait-ce que pour voir où en sont les personnages !

Pretty Woman est sûrement LA comédie romantique par excellence, presque la plus culte. Au cas ou vous l'auriez oublié, Vivian est une prostituée qui rencontre un riche homme d'affaires. Après quelques péripéties et scènes mythiques (comme celle du collier), le couple finit ensemble. Vous ne le saviez peut-être pas mais au début, la production voulait que Vivian meurt d'une overdose - idée qui, évidemment, à été abandonnée. Ils ont eu leur happy end mais on ne peut pas s'empêcher de se demander ce qu'aurait été leur vie, après le générique de fin.

Parce que Valentine's Day propose le même type de narration que Love Actually, on adorerait un mini sequel pour la prochaine Saint Valentin. Retrouver Jessica Biel, Jennifer Garner, Ashton Kutcher et tout les autres, le temps d'une suite - histoire de voir où ils en sont tous.

DIRTY DANCING

D'accord, il y a eu Dirty Dancing 2. Mais pour rappel, les deux histoires ne sont absolument pas liées - elles ne se déroulent ni à la même époque, ni au même endroit. Johnny et Bébé nous offrent une danse parfaite sur I've Had The Time of My Life mais, se sont-ils revus ? Est-ce qu'ils se sont retrouvés ? Ou leur histoire est-elle restée à jamais un amour de vacances ? Parce que la disparition de Patrick Swayze rendrait tout sequel impossible, on aurait bien misé sur un mini suite avec Bébé et ses enfants. Et pour les puristes, Dirty Dancing revit grâce au remake diffusé sur ABC...

The Holiday fait partie des comédie romantiques les plus vues au monde et même des années après, on ne serait pas contre retrouver Iris et Amanda. Est-ce qu'Amanda est allée vivre à Londres ? Et Iris, est-ce qu'elle est repartie à Los Angeles ? Est-ce que les deux couples vivent à proximité et se voient autant que la bande de Friends ? On pourrait peut-être passer un nouveau réveillon avec eux, non ?