Love Actually : Ce qu'on veut voir dans le revival

À chaque Noël et/ou soirée entre copines, c’est un peu la tradition, on se remate Love Actually. On ne se lasse pas de revoir pour la énième fois la plus géniale déclaration d’amour au monde avec des pancartes, le premier ministre britannique prêt à provoquer un incident diplomatique par amour pour sa secrétaire ou encore la prestation magique de All I Want For Christmas. Imaginez donc notre hystérie quand on a appris que 14 ans après la sortie de la comédie romantique signée Richard Curtis allait avoir droit à son revival avec en prime son casting originel quasiment au complet ! Oui, nos voeux ont été entendus et Love Actually reviendra sur le petit écran le 24 mars prochain sur la BBC One. Si les premières photos du tournage et le trailer dévoilé nous ont déjà donné une idée de ce qui nous attend, voici ce qu’on aimerait voir :

Un nouveau pas de danse de Hugh Grant aka David le premier ministre

Son petit déhanché nous en avait déjà mis plus la vue en 2003, on espère qu’il compte réitérer le mouvement, ne serait-ce qu’un peu, pour les beaux yeux de Natalie avec qui il semble toujours marié.

Mark heureux avec une autre fille, parce qu’il le mérite

Mark, c’est le mec qu’on aurait toutes aimé avoir comme amoureux, celui qui vit son amour en secret et en souffrance, et qui déclare ensuite sa flamme de la façon la plus mignonne qu’il soit. Sérieusement, on a rarement revu des déclarations plus romantiques au cinéma après celle-ci donc on exige que Mark ait trouvé une copine, une femme, une amante, n’importe quoi. Et qu’il soit heureux aussi. Kate Moss a été annoncée au casting, donc pourquoi pas elle ?

Sam et Joanna filant toujours le parfait amour et ayant monté un groupe ensemble

On a tous dans notre entourage ce couple qui est ensemble depuis toujours, qui ne s’est pas lâché depuis le collège/lycée, et on veut que Sam et Joanna soit celui-ci. Qu’ils ne se soient toujours pas quittés depuis la dernière scène où Sam va chercher Joanna à l’aéroport. Pour encore plus de mignonnerie, on aimerait bien aussi qu’ils aient monté un groupe ensemble et qu’ils soient sur le point de percer, on se souvient encore de la sublime voix de la jeune fille.

Sarah ENFIN en couple avec Karl

Même si les deux acteurs ne sont pas annoncés au casting du revival, on veut au moins entendre que Sarah et Karl sont dorénavant en couple parce que leur histoire bien trop frustrante à l’époque l’est toujours aujourd’hui. Eux aussi méritent un happy ending !

Billy Mack star du hit parade

Christmas Is All Around a été un vrai tube, dépassant même Blue sur les charts (vous savez ce boys band anglais qui faisait des ravages auprès de la gente féminine) et on espère bien que Billy Mack ne s’est pas contenté de ce hit et a relancé sa carrière depuis. S’il n’a pas perdu de son humour tranchant, c’est encore mieux aussi !

Un revival qui dure plus de 10 minutes

Finalement on fait confiance aux réalisateurs pour un revival à la hauteur de nos espérance et notre amour pour Love Actually mais on regrette seulement qu’il est prévu qu’il ne dure que 10 minutes… C’est bien trop court pour faire le tour de tous les personnages, on risque d’être fortement frustré, mais réjouissons nous quand même, Love Actually revient !