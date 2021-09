Louise Attaque se reformera en 2022 à l'occasion des 25 ans de son premier album !

Vous avez de quoi noter ? Le 22 avril 2022, Louise Attaque donne rendez-vous à tous ses fans pour un concert totalement exceptionnel afin de célébrer les 25 ans de son premier album. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Gaëtan Roussel, l'un des membres fondateurs du groupe, en réponse à la lettre ouverte du Parisien qui demande ouvertement : "Peut-on espérer une reformation de Louise Attaque ?". Réunis en 2016, après presque dix ans d'absence, autour de l'album Anomalie, les interprètes de J't'emmène au vent s'étaient une nouvelle fois mis en pause après leur dernière tournée. Depuis 2017, c'est le silence radio.

"Notre album est sorti le 22 avril 1997. Nous vous donnons donc rendez-vous le 22 avril 2022" précise Gaëtan Roussel à propos de cette réunion qui ne devrait être malheureusement l'histoire que d'une seule nuit. En effet, comme le précise le musicien, "Nous aurons le plaisir de vous jouer notre premier album dans l’ordre et dans son intégralité, ainsi qu’une nouvelle composition toute fraîche réalisée pour l’occasion". Il termine son annonce en ajoutant que ce concert exceptionnel serait "également retransmis en direct en digital".

Propulsés sous le feu des projecteurs à la fin des années 90 grâce à leur premier album intitulé Louise Attaque, Gaëtan Roussel, Arnaud Samuel et Robin Feix avaient un retour flamboyant en 2016 avec Anomalies, qui avait remporté le titre d'Album rock de l'année lors des Victoires de la Musique (voir photo ci-dessus). Comme le précise Roussel au Parisien, il est "hors de question" que le groupe tente de "passer 2022 sans donner signe de vie". Quant à savoir si ce concert dont on ignore tout pour le moment sera l'unique initiative de ce bel anniversaire, là-encore il faudra s'armer de patience pour en découvrir plus. Un album inédit ? Une réédition ? Un titre spécial ? Une tournée ? Les paris sont lancés du côté des fans de Louise Attaque.

Gaëtan Roussel sera l’une des têtes d’affiche de Paris Paradis (24-26 septembre à la Villette)Notre question : peut-on espérer une reformation de Louise Attaque ????? «Il est hors de question que nous passions l’année 2022 sans vous donner signe de vie»https://t.co/K4RAu8utPp — Le Parisien (@le_Parisien) September 20, 2021

