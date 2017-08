Louis Tomlinson remet Justin Bieber à sa place après l'annulation de sa tournée

La guerre est déclarée ? En plein promo de son nouveau single "Back To You" en duo avec Bebe Rexha, Louis Tomlinson est partout dans les médias ces derniers jours. De passage à New York, l'ex-One Direction en a profité pour accorder une interview exclusive à la radio 92.3 AMP dans laquelle il s'attaque à Justin Bieber. En effet, Louis Tomlinson a du mal à comprendre pourquoi la superstar canadienne a annulé les dernières dates du Purpose World Tour alors qu'il ne lui en restait que quinze à donner. "Evidemment, vous devez être dans une bonne posture mentalement, mais je pense aussi, qu'à un certain degré, quand vous vous engagez pour quelque chose, vous devriez aller au bout des choses", déclare Louis au sujet de Justin Bieber.

Si Justin Bieber avait sans doute de bonnes raisons d'annuler les derniers concerts du Purpose World Tour, Louis Tomlinson - qui a chanté quelques jours seulement après avoir perdu sa mère en décembre 2016 - a du mal à comprendre la décision de son camarade. Il se permet d'ajouter : "Il n'y a jamais assez de choses que je peux dire ou faire pour les fans. À la fin de la journée, c'est les gens qui achètent vos albums qui vous permettent d'en arriver là où vous en êtes." Pas sûr que cette déclaration plaise au principal intéressé, mais au moins Justin connaît son avis ! En attendant de voir la réaction du Biebs, on se remate le clip du single "Back To You" de Louis Tomlinson et Bebe Rexha.