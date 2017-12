Louis Tomlinson dévoile Miss You, son nouveau single

Louis Tomlinson sait se faire attendre. Après avoir collaboré avec Steve Aoki sur le titre « Just Hold On », le chanteur a partagé deux extraits de son nouvel album à paraitre : « Back To You » en featuring avec Bebe Rexha puis « Just Like You », une jolie ballade pop-électro évoquant les hauts et les bas de la célébrité. Plutôt prometteur pour la suite ! Justement, la suite s’intitule « Miss You » et devrait beaucoup plaire aux fans de One Direction tant les sonorités pop-rock du single rappellent les dernières productions du boys band. Rien d’étonnant puisque pour écrire ce titre, Louis Tomlinson a travaillé avec Julien Bunetta, collaborateur de longue date de 1D. L’ex-candidat de X Factor UK était d’ailleurs présent hier soir sur le plateau de l’émission qui l’a fait connaitre et y a interprété son nouveau single pour la première fois.

« On chante jusqu’à la fermeture, mais ça sonne tellement faux / Je devrais m’amuser mais quelque chose ne va pas / Et ça me frappe quand les lumières se rallument / Merde, peut-être que tu me manques », chante Louis Tomlinson sur un texte empreint de nostalgie. « J’ai écrit cette chanson à un moment de ma vie où j’allais faire la fête tous les soirs. Avec du recul, j’étais comme engourdi pendant cette période, je suivais juste le mouvement. Au fond, c’était toujours dans un coin de ma tête, que ce qu’il me manquait vraiment c’était la fille que j’aimais. C’était important pour moi d’écrire quelque chose de vraiment honnête. » a expliqué le chanteur, qui fêtera ses 26 ans dans quelques jours. S’il avait confié avoir eu du mal à trouver sa place au sein de One Direction, Louis Tomlinson a maintenant gagné en assurance. En 2018, il sortira lui aussi son premier album solo, à l’instar de ses anciens bandmates. Harry Styles et Niall Horan ont publié leur album respectif un peu plus tôt cette année, tandis que celui de Liam Payne est attendu pour début 2018. Quand à Zayn Malik, qui s’était lancé en solo après avoir quitté One Direction en 2015, il planche déjà sur son deuxième album.