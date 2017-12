Louis Tomlinson : Miss You, le nouveau clip qui rappelle les One Direction dévoilé

Il aura mis du temps à se lancer en solo, mais on ne l'arrête plus ! En l'espace de quelques mois, Louis Tomlinson a dévoilé plusieurs singles : d'abord "Just Hold On" avec Steve Aoki, puis "Back To You" avec Bebe Rexha et "Just Like You". Si ses fans attendent toujours avec impatience l'arrivée d'un premier album - tout comme celui de son ancien camarade Liam Payne - Louis Tomlinson dévoilait récemment un quatrième single officiel qu'on retrouvera sans doute sur son premier projet solo. Son nouveau single s'appelle "Miss You", et on vous propose découvrir le clip dévoilé aujourd'hui tout de suite.

« J’ai écrit cette chanson à une période où je sortais beaucoup. La fille que j’aimais me manquait beaucoup. Il était important pour moi d’être honnête avec moi-même. », voilà ce qu'a déclaré Louis Tomlinson au sujet de son nouveau single qu'il a co-écrit avec Julian Bunetta, un collaborateur de longue date des One Direction. Le fantômes des 1D semble même planer jusque dans le clip de "Miss You" puisque Louis Tomlinson s'accompagne de quelques garçons tout au long de ses sorties... Est-ce un petit clin d'oeil ? Dans tous les cas on apprécie !