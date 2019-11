Louis Tomlinson : Écoutez Don't Let It Break Your Heart, son nouveau titre (AUDIO)

D'ici quelques semaines, Louis Tomlinson fera son grand retour sur le devant de la scène musicale. Mais en solo cette fois-ci. En effet, le jeune artiste sortira son album sobrement intitulé Walls le 31 janvier prochain. Si on connaît déjà quelques titres de cet opus à l'image de We Made It ou encore Kill My Mind, il ne fait aucun doute que l'ancien membre des One Direction se confie comme jamais auparavant. "Je pense que ce qui est important pour moi, ce sont les paroles. C'est important pour moi que, quand on écoute mon album, on ait l'impression que je suis honnête et réel" précisait le jeune homme de 27 ans à nos confrères de Pure Break. Avec Don't Let It Break Your Heart, ce dernier nous présente un titre pop dans lequel il aborde les malheurs de la vie et la manière de les surmonter. On écoute.