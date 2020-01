Louis Tomlinson dévoile Walls, inspiré d'Oasis (VIDEO)

Pendant que Liam Payne présente son premier album et que son compère Harry Styles cartonne avec Fine Line (son deuxième album), Louis Tomlinson, lui, prend son temps. Après avoir dévoilé des titres tels que Miss You ou encore Two of Us, le britannique revient avec Walls. Voyez plutôt :

Si le morceau vous semble familier, c'est parce que l'artiste a emprunté quelques éléments à Oasis : on retrouve ainsi ‘Stop Crying Your Heart Out’, ‘Cast No Shadow’ et ‘Acquiesce’ dans Walls. Parce qu'il fait les choses dans les règles de l'art, Louis Tomlinson a crédité Noel Gallagher en tant que compositeur et parolier : "J'ai été surpris quand il a accepté", avoue le chanteur sur Twitter. "Immense respect".

I was surprised when he approved it. Massive respect — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) January 16, 2020

Louis Tomlinson continue de se faire une place dans le paysage pop international. Et la bonne nouvelle pour les fans français, c'est qu'il sera en concert à l'Olympia le 18 mars prochain.