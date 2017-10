Louis Tomlinson dévoile son nouveau single "Just Like You"

Dernier membre de One Direction à se lancer dans l'aventure en solo, Louis Tomlinson commence lui aussi à préparer le terrain avant la sortie de son premier album. Alors que Harry Styles a déjà démarré sa tournée mondiale et que Niall Horan s'apprête à dévoiler son album la semaine prochaine, Liam Payne et Louis Tomlinson peaufinent encore les derniers détails de leurs projets respectifs. Jusqu'à présent, l'aîné du boys band anglais n'a partagé que des collaborations, d'abord avec le DJ Steve Aoki sur le titre Just Hold On, puis avec Bebe Rexha sur le single Back To You. Une manière d'amorcer en douceur la transition artistique ? Peu sûr de lui, Louis Tomlinson avouait il y a peu avoir eu du mal à trouver sa place au sein de One Direction face aux fortes personnalités de Harry, Liam et Niall. Depuis, le chanteur de 25 ans a pris de l'assurance et semble prêt à faire ses preuves. Son nouveau single intitulé "Just Like You" vient d'être dévoilé et raconte justement les hauts et les bas de son expérience au sein de 1D.

Visiblement très fier de cette chanson, Louis Tomlinson a affirmé qu'il s'agissait de l'une de ses préférées de l'album. "En termes de paroles, je pense qu’elle me résume parfaitement !" a t-il expliqué hier sur son compte Twitter. Le titre s'inscrit dans la continuité de Back To You, bien qu'il apparaisse comme bien plus personnel. "C'est le mec de ce fameux groupe, une cigarette dans la main gauche et le monde entier dans la main droite / 25 ans et tout est planifié, une soirée et c'est 10 000$ de plus, des gros titres que je ne supporte plus, raconte t-il avant de se confier sur le refrain : "Je suis comme toi, même si mes problèmes ne ressemblent pas aux tiens / Je ressens les mêmes choses que toi, le même stress, les mêmes merdes qu'on doit traverser..." Un troisième single devrait sortir cet hiver, avant la sortie de l'album en début d'année prochaine. On lui souhaite en tout cas la même réussite que ses complices, qui continuent de battre des records dans les charts.