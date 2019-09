Louis Tomlinson : Découvrez le clip de son titre Kill My Mind (VIDEO)

Le 13 mars dernier, le corps de Félicité, la sœur de Louis Tomlinson, était retrouvé sans vie dans son appartement. Morte à l'âge de 18 ans d'une overdose accidentelle, la jeune fille laisse derrière elle un frère déjà endeuillé par la disparition de leur mère en 2016. Six mois plus tard, jour pour jour, l'ancien membre des One Direction vient de dévoiler le clip de son dernier titre, Kill My Mind. Un morceau rock et rythmé dans lequel le beau gosse au cœur brisé raconte la triste fin d'une histoire d'amour qui ne l'a pas épargnée.

Avec plus de 1,5 million de vues sur Youtube en seulement quelques jours, le jeune chanteur continue d'attirer la curiosité. Moins médiatisé que ses acolytes Harry Styles ou Zayn Malik, Louis Tomlinson serait pourtant bien en pleine préparation d'un album solo. Une rumeur confirmée par les clichés postés sur les réseaux sociaux de l'artiste au cours des derniers mois. On a hâte !