Louis Tomlinson confirme le retour des One Direction !

Ils mènent désormais tous une carrière en solo plus ou moins florissante ! Tandis que Zayn Malik et Harry Styles apparaissent régulièrement en unes des magazines pour leurs conquêtes amoureuses ou leur news musicales régulières, les autres se font plus discrets. Toutefois, après des mois difficiles, Louis Tomlinson semble de retour sur le devant de la scène. Alors qu'il s'apprête à sortir un album en 2020 et qu'il vient de dévoiler un titre accompagné de son clip, le jeune artiste s'est confié sur le groupe qui l'a rendu célèbre et la suite des événements concernant sa (et leur) carrière musicale...

"Je suis sûr que ça manque à tout le monde. Pour le moment, on explore nos carrières solo mais je suis plus que prêt" affirme haut et fort Louis Tomlinson avant d'ajouter "En ce qui me concerne, nous avons fait la promesse de revenir un jour. Je ne sais pas quand ça sera et je ne suis pas le seul à décider mais qui sait". Très ouvert sur le sujet, le chanteur est sûr à "100%" que le groupe se reformera. Des propos qui devraient ravir les nombreux fans du groupe formé en 2010 même si on aurait préféré que ce dernier nous donne un indice un peu plus précis concernant le retour des interprètes de What Makes You Beautiful.