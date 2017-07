Ils étaient cinq et maintenant, chacun vole de ses propres ailes. Zayn Malik a été le premier à quitter le navire, ouvrant la voie à ses acolytes. Harry Styles a choisi de s'illustrer dans le rock avec son premier album, Niall Horan cartonne avec Slow Hands. Liam Payne et Strip That Down ont fait sensation et Louis Tomlinson, lui, a choisi l'électro pop. Il y a d'abord eu Just Hold On (avec Steve Aoki) et le voilà de retour avec Back To You - son nouveau single, ft. Bebe Rexha. Celui qui avouait il y a peu ne pas toujours se sentir à sa place au sein des One Direction a fini par s'installer dans le paysage musical en solo. Et si dans l'assistance certains en doutent, il devrait partir en tournée pour les convaincre.

Ce clip, on l'a attendu longtemps. Après un nombre incalculable de teasers, le voici enfin. On vous l'accorde, le registre est totalement différent de Just Hold On mais ce qui est bien avec Louis Tomlinson, c'est que quoi qu'on en dise, sa voix peut se poser sur n'importe quelle chanson et s'adapter à n'importe quel genre. En ce qui concerne la vidéo, elle correspond en tout point à ce qui nous a été vendu en amont : on y voit le chanteur déambuler dans sa ville natale - Doncaster. Les lieux ont été soigneusement choisis (tous sont importants pour lui). Un retour aux racines pour une chanson qui parle de retour, justement.

On ne crie pas victoire tout de suite, aucune date n'a encore été annoncée. Par contre, une image circule sur la toile, exposant plusieurs noms de villes - dont Paris- avec la mention "LT Tour 2018". Il faudra pourtant faire preuve de patience avant d'en savoir plus !