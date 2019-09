Louane victime de grossophobie, elle remet (brillamment) ses détracteurs en place

Encore en 2019, de nombreuses artistes féminines sont critiquées pour leur poids ou leur physique. Il n'y a pas si longtemps, c'est Camila Cabello qui était visée par les moqueries et les commentaires - elle n'avait d'ailleurs pas hésité à réagir sur les réseaux sociaux. Récemment, Louane a -elle aussi- pris la parole mais, à la télévision. Invitée sur Clique Tv pour évoquer sa participation à la vidéo promotionnelle pour le 3919 (numéro mis à disposition pour lutter contre les violences faites aux femmes), la jeune chanteuse s'est exprimée quant aux différentes remarques et commentaires des internautes concernant son poids. « C'est bête de dire ça, mais j'ai commencé à faire de la télé à 16 ans. À l'époque, ça ne se voyait pas forcément, ce n'était pas repris par les médias, les railleries et les insultes dont peuvent faire preuve les réseaux sociaux. C'était déjà le cas quand j'avais 16 ans », confie t-elle.

« Aujourd'hui, ça me touche plus ou moins. En vrai, ça touche toujours un peu... Mais j'ai beaucoup plus de recul. J'imagine que si ces gens-là sont capables de juger uniquement sur le physique, ce n'est pas ma cible. Je fais de la musique, je ne prétends pas être mannequin. Ils ont du temps à perdre, quoi. C'est dommage, ça me rend triste pour eux », poursuit-elle.

Louane a fait le choix de la discrétion ses derniers mois, prenant le temps de se pencher sur son troisième album : « Je me suis dit que j'allais aller vite, et je me suis dit ensuite que j'allais vraiment prendre du temps et en fait avec le recul, la chance que j'ai de prendre du temps aujourd'hui, ça pourrait me porter préjudice », commente t-elle en pensant à la mania du streaming.

Patience, elle nous reviendra vite avec un nouveau disque. Et qui sait, peut-être qu'enfin, les gens parleront de sa musique et non pas de son apparence.